Украина внесли в список стран, гражданам которых планируют разрешить въезд в ЕС, - СМИ

26 июня, 2020, 09:20

Украина вошла в список стран, гражданам которых могут разрешить въезд в Европейский Союз

Об этом говорится в одном из проектов решений об открытии границ Евросоюза, сообщает Euronews со ссылкой на свои источники

Речь идет о странах, которые предлагают включить в "белый список" с 1 июля. Среди стран - Украина.

Из других стран за пределами ЕС границы могут открыть жителям Андорры, Черногории, Сербии, Боснии, Албании, Грузии.

Впрочем, в ЕС еще не приняли окончательного решения об открытии границ.