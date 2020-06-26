Украина внесли в список стран, гражданам которых планируют разрешить въезд в ЕС, - СМИ
26 июня, 2020, 09:20
Украина вошла в список стран, гражданам которых могут разрешить въезд в Европейский Союз
Об этом говорится в одном из проектов решений об открытии границ Евросоюза, сообщает Euronews со ссылкой на свои источники
Речь идет о странах, которые предлагают включить в "белый список" с 1 июля. Среди стран - Украина.
Из других стран за пределами ЕС границы могут открыть жителям Андорры, Черногории, Сербии, Боснии, Албании, Грузии.
Впрочем, в ЕС еще не приняли окончательного решения об открытии границ.
- Грузинские власти решили не восстанавливать авиасообщение с зарубежными странами и не открывать сухопутные границы с соседями с 1 июля, как об этом несколько недель назад было объявлено.
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