У Зеленского заявили, что "антиколомойский" закон нет оснований называть неправомерным

26 июня, 2020, 09:10

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявил о том, что утверждать, что "антиколомойский" закон неконституционный, оснований нет

Об этом Вениславский заявил в интервью РБК-Украина.

Он отметил, что процедура его принятия парламентом была соблюдена.

"По перспективам "антиколомойского" закона могу лишь отметить, что процедура его принятия парламентом была соблюдена. Что касается неконституционности его отдельных норм, то это очень дискуссионный вопрос. На мой взгляд, утверждать, что он явно неконституционный, оснований нет. Но окончательный вердикт по КСУ", - сказал он.