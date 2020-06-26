У Зеленского заявили, что "антиколомойский" закон нет оснований называть неправомерным
26 июня, 2020, 09:10
Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявил о том, что утверждать, что "антиколомойский" закон неконституционный, оснований нет
Об этом Вениславский заявил в интервью РБК-Украина.
Он отметил, что процедура его принятия парламентом была соблюдена.
"По перспективам "антиколомойского" закона могу лишь отметить, что процедура его принятия парламентом была соблюдена. Что касается неконституционности его отдельных норм, то это очень дискуссионный вопрос. На мой взгляд, утверждать, что он явно неконституционный, оснований нет. Но окончательный вердикт по КСУ", - сказал он.
- Напомним, 13 мая Верховная Рада приняла так называемый "антиколомойский" закон о банках (№2571-д "О внесении изменений в законы Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности") во втором чтении. За него проголосовали 270 народных депутатов.
- 21 мая глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о банках и передал президенту.
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о банках, который необходим для сотрудничества с Международным валютным фондом.
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