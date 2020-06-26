Тренер "Ювентуса" не рассчитывает на Роналду в матче против команды украинца

26 июня, 2020, 16:19

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарре не рассчитывает на Криштиану Роналду в матче чемпионата Италии против "Лечче"

Об этом сообщает Calciomercato.

Сарре намерена предоставить Роналду дополнительный отдых. Нападающий получил шквал критики за слабую игровую форму в последних поединках "Юве". Поэтому тренер туринцев хочет, чтобы 35-летний форвард лучше подготовился к матчу против "Дженоа" 30 июня.

В текущем сезоне Криштиану Роналду провел 35 матчей, забил 26 мячей и отдал 4 ассиста. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 60 млн евро.

Сегодня, 26 июня, "Ювентус" сыграет против "Лечче", в составе которого играет украинский хавбек Евгений Шахов. В нынешнем сезоне на его счету 17 матчей и 3 результативные передачи.

Напомним, 17 июня "Наполи" победил "Ювентус" в серии послематчевых пенальти и стал обладателем Кубка Италии по футболу.