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Espreso.tvСпортТренер "Ювентуса" не рассчитывает на Роналду в матче против команды украинца

Тренер "Ювентуса" не рассчитывает на Роналду в матче против команды украинца


фото: Getty Images
Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарре не рассчитывает на Криштиану Роналду в матче чемпионата Италии против "Лечче"

Об этом сообщает Calciomercato.

Сарре намерена предоставить Роналду дополнительный отдых. Нападающий получил шквал критики за слабую игровую форму в последних поединках "Юве". Поэтому тренер туринцев хочет, чтобы 35-летний форвард лучше подготовился к матчу против "Дженоа" 30 июня.

В текущем сезоне Криштиану Роналду провел 35 матчей, забил 26 мячей и отдал 4 ассиста. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 60 млн евро.

Сегодня, 26 июня, "Ювентус" сыграет против "Лечче", в составе которого играет украинский хавбек Евгений Шахов. В нынешнем сезоне на его счету 17 матчей и 3 результативные передачи.

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