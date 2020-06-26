Трамп о "маньяке" Болтоне: хотел только бомбить людей, призывал бороться с Россией и Китаем

26 июня, 2020, 17:41

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на своего бывшего советника Джона Болтона, назвав его "сумасшедшим" и "маньяком"

Об этом Трамп сказал в интервью телеканалу Fox News.

"Все считали его сумасшедшим, потому что он хотел только бомбить людей", - заявил он.

По словам президента США, Болтон призвал "бороться с Россией и Китаем".

Также Трамп рассказал, что во время переговоров представители других стран всегда уступали ему, если видели рядом "маньяка Болтона", поскольку считали, что США готовы применить военную силу.

Он утверждает, Болтон плохо справлялся со своими обязанностями.

"Он не был умным, не был проницательным. Я даже не помню, чтобы он когда-нибудь улыбался", - добавил Трамп.

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Книга Болтона "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" поступила в продажу 23 июня.

В своей книге Болтон пишет, что Дональд Трамп в частном порядке постоянно "ворчал и жаловался" на санкции против России, хотя публично их поддерживал, а также связывал военную помощь Украине с компроматом на Байдена .

Кроме того, Болтон вспоминает, что Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России, и просил у китайского лидера Си Цзиньпина помочь ему с переизбранием на второй срок.

Госсекретарь США Майк Помпео, комментируя неопубликованные отрывки книги бывшего советника президента по нацбезопасности Джона Болтона, назвал Болтона "предателем", а его заявления - "ложью". Сам Трамп охарактеризовал мемуары Болтона как "сборник лжи и фейков" и заявил, что Болтон должен сесть в тюрьму за свои мемуары.

Джон Болтон в сентябре 2019 г. был уволен с поста советника президента США по нацбезопасности из-за политических разногласий с Трампом и некоторыми членами его администрации.