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Espreso.tvОбществоСтепанов призвал усилить контроль за карантином в транспорте и супермаркетах

Степанов призвал усилить контроль за карантином в транспорте и супермаркетах

Министерство здравоохранения требует усиления контроля эпидемиологических мероприятий в транспорте и супермаркетах после вспышки COVID-19

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

"МЗ обращается в органы по усилению контроля на транспорте, к людям, которые отвечают за перевозку граждан, в супермаркете, в других заведениях", - заявил министр.

  • По состоянию на 9:00 пятницы, 25 июня, в Украине зафиксировано 41 117 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 1086 - летальные, 18299 человек выздоровели.

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