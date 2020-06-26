Степанов призвал усилить контроль за карантином в транспорте и супермаркетах

26 июня, 2020, 10:08

Министерство здравоохранения требует усиления контроля эпидемиологических мероприятий в транспорте и супермаркетах после вспышки COVID-19

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

"МЗ обращается в органы по усилению контроля на транспорте, к людям, которые отвечают за перевозку граждан, в супермаркете, в других заведениях", - заявил министр.

По состоянию на 9:00 пятницы, 25 июня, в Украине зафиксировано 41 117 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 1086 - летальные, 18299 человек выздоровели.