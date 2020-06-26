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Espreso.tvСпортСтало известно, почему умерла экс-жена Мейвезера

Стало известно, почему умерла экс-жена Мейвезера


фото: cnn.com
Судмедэксперт округа Лос-Анджелес считает, что экс-жена легендарного боксера Флойда Мейвезера умерла от передозировки наркотиками

Об этом сообщает Boxing Scene.

40-летняя Джози Харрис умерла от передозировки наркотиками. В ее крови были обнаружены ксанакс и фентанил. Трагедия произошла 10 марта, Харрис была обнаружена мертвой в своем автомобиле на территории дома.

Мейвезер находился в отношениях с Харрис в течение 15 лет. В 2010 году боксер провел два месяца в тюрьме после того, как был осужден за избиение жены на глазах у собственных детей.

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