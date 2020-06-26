США считают Россию серьезной угрозой, - Помпео

26 июня, 2020, 10:27

Госсекретарь США Майк Помпео пожаловался, что, в то время как США рассматривают Россию как серьезную угрозу, ряд европейских стран относится к Москве с меньшей опаской. Поэтому, по мнению США, Европа должна увеличить уровень собственной ответственности за свою оборону, а Вашингтон заинтересован в переоценке своих военных позиций

Об этом Помпео сказал, выступая в четверг, 25 июня, на организованном Германским фондом Маршалла (GMF) вебмероприятии "Брюссельский форум", сообщает Голос Америки.

Комментируя предполагаемый вывод военных частей США из Германии, о чем ранее заявлял президент Трамп, и то, как это соответствует интересам Вашингтона, признает Россию одной из главных угроз для США и НАТО, Майк Помпео отметил, что сегодня меняется сама характеристика угроз, и США хотят пересмотреть стратегическое позиционирование своих военных сил в мире. Госсекретарь также дал понять, что строительство с участием Германии трубопровода "Северный поток-2" идет вразрез с принципами безопасности Европы, которая также должна увеличить свои оборонные расходы.

"Мы считаем Россию серьезной угрозой", - сказал Помпео, отметив, что, если страны Европы, и в частности Германия, тратят на свои оборонные расходы меньше, чем предусмотрено уставом НАТО - 2% от национального ВВП, то это свидетельствует о том, что Берлин не воспринимает российскую угрозу так же серьезно, как США.

Строительство же "Северного потока-2", который должен качать российский природный газ по дну Балтийского моря в Германию, увеличивает зависимость Федеративной республики от России, отмечает госсекретарь США.

"Значительная часть энергии Германии будет теперь связана с Россией так глубоко и фундаментально, что у Владимира Путина, который, вероятно, останется у власти в течение достаточно долгого времени, будет возможность, реальная возможность, нанести существенный вред Германии, если он решит это сделать ", - сказал Майк Помпео.

В конце декабря прошлого года Вашингтон наложил санкции на "Северный поток-2", что приостановило строительство, находится на конечном этапе. На сегодня американские законодатели выдвигают новые санкционные законопроекты относительно этого трубопровода.

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В то же время США хотят пересмотреть стратегическое размещение своих военных позиций в мире - процесс, который Вашингтон, по словам Помпео, не проводил в течение длительного времени и начал около двух лет назад. Просмотр дислокации вооруженных сил США будет касаться многих регионов - Европы, Африки, Ближнего Востока и Азии. Внимание США до последнего особенно возрастает в связи с усилением Китая.

Госсекретарь США также отметил, что сегодня меняется и сама природа конфликтов и сдерживание потенциальной агрессии, в том числе со стороны России, не ограничивается только размещением определенного количества сухопутных войск: "Мы пришли к фундаментальному пересмотру того, какова природа конфликта, природа угроз и как мы будем распределять наши ресурсы - ресурсы в разведывательном сообществе, в военно-воздушных силах, морской пехоте или армии ".

"И решение, которое президент принял в отношении Германии, является результатом коллективного набора решений о том, как мы будем позиционировать наши ресурсы по всему миру", - отметил Майк Помпео.

По новому распределению военных ресурсов американское присутствие в ряде регионов может снизиться, поэтому "некоторые страны должны активизироваться и взять на себя ответственность за свою оборону, чего раньше они не делали", - отметил госсекретарь. Пересмотр позиций США будет происходить "в полной консультации со всеми нашими партнерами по всему миру и, конечно, с нашими друзьями в Европе", добавил он.

По перемещению военных подразделений США из Германии, на данный момент остается неясным, когда это будет сделано, и будут силы передислоцированы внутри или за пределы европейского континента.

Во время своего выступления Майк Помпео также объявил о согласии Вашингтона на построение, совместно с Европейским Союзом, диалога по Китаю, с инициативой которого ранее выступил глава европейского внешнеполитического ведомства Хосеп Боррель. Госсекретарь США не смог сказать, в каком именно формате планируется новая инициатива, но заверил, что детали прорабатываются, а собственно диалог будет проводиться на высоком уровне.

США придерживаются более жесткой позиции в отношении Китая, чем Европейский Союз. По мнению Вашингтона, Пекин увеличивает свое политическое, экономическое и военное влияние по всему миру, подрывая существующий миропорядок, западные демократические институты, распространяя авторитаризм и коррупцию. Китай также негативно влияет на ряд международных организаций, таких как Всемирная организация здравоохранения, требующих проведения ряда реформ, подчеркнул Майк Помпео.

"Мы должны продолжать защищать международные организации как трансатлантических партнеров, - добавил Госсекретарь США в своем обращении в европейские страны. - Мы должны работать вместе, чтобы продолжить трансатлантическое пробуждения к вызовам со стороны Китая в интересах сохранения наших свободных обществ, нашего процветания и нашего будущего" .