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Espreso.tvОбществоШмыгаль заявил о сложностях при назначении министра энергетики и назвал Буславец "мощным профессионалом"

Шмыгаль заявил о сложностях при назначении министра энергетики и назвал Буславец "мощным профессионалом"


фото: kmu.gov.ua
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что считает и.о. министра энергетики Ольгу Буславец мощным профессионалом

Об этом он рассказал в интервью изданию НВ, передает РБК-Украина .

"У нас очень профессиональная и.о. министра энергетики Буславец. Она мощный профессионал и с первых дней включилась в работу. Энергобаланс сделан, с ВВЭшникамы (производителями возобновляемой энергетики, - ред.) мы договорились, с Энергоатомом порядок навели", - заявил Шмыгаль .

Он отметил, что задача государства - создать политику и рыночные условия, чтобы все работали по правилам.

"Борьба интересов привела к тому, что сейчас сложно говорить о назначении министра энергетики. Действующая и.о. меня как руководителя правительства абсолютно устраивает", - заявил премьер.

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