Сегодня SpaceX запускает очередную партию спутников Starlink
Об этом SpaceX сообщила в Twitter
"26 июня в 16:18 EDT (23:18 по киевскому времени) запуск 57 спутников системы Starlink и двух космических аппаратов компании BlackSky", - говорится в сообщении.
Погодные условия в районе запуска на 60% способствуют для его проведения.
Два спутника дистанционного зондирования Земли компании BlackSky, которые будут доставлены на орбиту вместе с интернет-спутниками SpaceX, предназначенные для мультиспектральных съемки Земли с разрешением около одного метра.
Сейчас на орбите Земли находится 538 космических аппаратов SpaceX. Их назначение - предоставление доступа в интернет пользователям на всей планете.
- Напомним, 4 июня ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников в рамках программы Starlink.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
22 июня, 2020 Практическая конспирология
-
-
-
-
19 июня, 2020 Удушающее величие