Сегодня SpaceX запускает очередную партию спутников Starlink

26 июня, 2020, 10:42

Американская компания SpaceX 26 июня планирует запустить ракету-носитель Falcon-9, которая выведет на орбиту 57 спутников системы Starlink

Об этом SpaceX сообщила в Twitter

"26 июня в 16:18 EDT (23:18 по киевскому времени) запуск 57 спутников системы Starlink и двух космических аппаратов компании BlackSky", - говорится в сообщении.

Погодные условия в районе запуска на 60% способствуют для его проведения.

Два спутника дистанционного зондирования Земли компании BlackSky, которые будут доставлены на орбиту вместе с интернет-спутниками SpaceX, предназначенные для мультиспектральных съемки Земли с разрешением около одного метра.

Сейчас на орбите Земли находится 538 космических аппаратов SpaceX. Их назначение - предоставление доступа в интернет пользователям на всей планете.

Напомним, 4 июня ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников в рамках программы Starlink.