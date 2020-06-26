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Espreso.tvЭкономика"Все взвешенные, но не все счастливы": Зеленский о начале "спецоперации" по взвешиванию автомобилей

"Все взвешенные, но не все счастливы": Зеленский о начале "спецоперации" по взвешиванию автомобилей


фото: president.gov.ua
Зеленский пообещал, что в ходе "спецоперации" по внедрению весового контроля автомобилей на дорогах "все водители будут взвешены, но, к сожалению, не все будут счастливы"

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал, отвечая на вопросы журналистов после подписания соглашения о морской концессии на Херсонщине, которую транслировал Офис президента в Facebook.

"Вы знаете, что проводится спецоперация по причине этих грузов, которые разбивают наши дороги, на которые мы выделяем в этом году около 80 млрд гривень. Это большие деньги для государства, такого никогда не было. Поэтому у нас операция не только на Херсонщине, операция действительно по всей стране. Там также подключены Национальная полиция и Служба безопасности. Я не знал название операции, о которой сказал господин Гусев, но хочу немного ее подкорректировать: все водители будут взвешены, но, к сожалению, не все будут счастливы", - сказал Зеленский.

Перед этим глава Херсонской ОГА Юрий Гусев сообщил, что отныне в области совместно с "Укртрансбезпекой" запускают "специальную операцию" с рабочим названием "Взвешенные и счастливые" для недопущения перегрузок автомобилей на дорогах.

  • Как сообщалось, 23 июня Зеленский нашел чат дальнобойщиков и пригрозил последствиями "засранцам"   за "перегрузы"

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