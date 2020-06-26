"Воспрепятствование деятельности журналистов", - Институт массовой информации о недопуске херсонских СМИ к Зеленскому

Об этом руководительница отдела мониторинга свободы слова ИМИ Екатерина Дячук рассказала в комментарии изданию "Буквы".

"Поскольку лояльные журналисты, мы все понимаем, это те журналисты, которые не будут объективно освещать все позиции сторон и будут делать некую "теплую ванну" для власти. В том числе это сейчас делается для господина Зеленского", - отметила Дячук.

По ее совам, в последнее время ограничение представителей СМИ во время поездок Зеленского наблюдается регулярно.

"Мы фиксируем такую тенденцию, что в регионах во время рабочих поездок наблюдается такая ограниченность определенных СМИ, и это аргументируется карантинными ограничениями, например, такой случай мы зафиксировали в начале июня на Хмельнитчине, когда также журналисты жаловались, что их не допускают освещать рабочий визит господина Зеленского. Сейчас у нас произошел такой инцидент в Херсоне. И, собственно, то, что журналисты организовали такой флешмоб, когда они выходят с пустыми страницами, это показывает как раз саморегуляцию медиасообщества на региональном уровне и это к себе внимание привлекает и выносит эту ситуацию на всеукраинский уровень, потому что мы видим, что этот флешмоб вышел за пределы Херсонской области", - отметила представительница ИМИ.

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Она также отметила, что аккредитация не должна быть условием допуска или недопуска журналиста на мероприятия, которые проводит власть.

"По поводу того, аккредитация или не аккредитация, мы знаем, что есть в законе "Об информации" статья 26, и там четко говорится, что даже если есть эта аккредитация, она не должна быть условием допуска или недопуска журналиста на мероприятия, проводимые властью. Итак, в этой ситуации, произошедшей сегодня в Херсоне, мы можем видеть признаки препятствования профессиональной деятельности журналистов", - пояснила она.

Дячук заявила, что в ИМИ заметили тенденцию, когда требования по ограничению журналистов выдвигает Офис президента, и это объясняется карантинными ограничениями.

"Вместе с тем, если местная власть делает списки аккредитации, то она должна иметь документы, где будут прописаны ограничения, на которые они ссылаются. Например, постановление Кабмина. [...] Такая закрытость власти у нас наблюдается, и эта тенденция с карантином усилилась. В некоторых моментах очень "хорошо" использовать какие-то карантинные ограничения для недопуска журналистов, которые не нравятся власти", - добавила она.