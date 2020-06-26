"Укроборонпром" выиграл очередной суд против российской компании более чем на $ 750 тыс.

26 июня, 2020, 14:04

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда отказал в признании и исполнении российского арбитражного решения о взыскании более $ 750 тыс. с предприятия "Артем", входящего в государственный концерн "Укроборонпром"

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

"Суд отказал в признании и исполнении российского арбитражного решения о взыскании с ГАХК "Артем" денежных средств на сумму более 750 000 долл. США в пользу российской компании АО "Авиа-ФЭД-Сервис", - говорится в сообщении.

В госконцерне объяснили, что это одно из четырех дел, инициированных на территории Украины российской компании "Авиа-Фед-Сервис" с целью выполнения решений Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации о взыскании с предприятия "Артем" средств на общую сумму более $ 2700000. Эти средства российская фирма пытается взыскать с украинского предприятия по договорам о поставке в Россию продукции военного назначения, заключенным предприятием "Артем" в 2012-2014 годах.

"Выполнение этих контрактов стало невозможным из-за введенных Украиной мер и ограничений в связи с российской агрессией против Украины. В 2015 году персональные экономические санкции в виде, в частности, приостановления исполнения экономических и финансовых обязательств, были введены и в отношении АО "Авиа- ФЭД-Сервис" - из-за угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины", - отметили в Укроборонпроме

В госпредприятии отметили, что суд согласился с позицией предприятия "Артем" и государственного концерна "Укроборонпром", что удовлетворение ходатайства "Авиа-ФЭД-Сервис" противоречит публичному порядку Украины, поскольку позволит взыскание средств с украинского оборонного предприятия в пользу государства-агрессора. Так, решение по удовлетворению ходатайства приведет к нарушению режима персональных экономических санкций, введенных в отношении российского оборонного предприятия.

В госконцерне напомнили, что это решение является третьим в четырех аналогичных делах. Отмечается, что по первому делу Верховный Суд в январе 2020 года стал на сторону российской компании, но впоследствии, благодаря настойчивости и аргументированной позиции предприятия "Артем" и концерна "Укроборонпром", изменил свою практику применения законодательства.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb