"Укроборонпром" выиграл очередной суд против российской компании более чем на $ 750 тыс.
Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.
"Суд отказал в признании и исполнении российского арбитражного решения о взыскании с ГАХК "Артем" денежных средств на сумму более 750 000 долл. США в пользу российской компании АО "Авиа-ФЭД-Сервис", - говорится в сообщении.
В госконцерне объяснили, что это одно из четырех дел, инициированных на территории Украины российской компании "Авиа-Фед-Сервис" с целью выполнения решений Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации о взыскании с предприятия "Артем" средств на общую сумму более $ 2700000. Эти средства российская фирма пытается взыскать с украинского предприятия по договорам о поставке в Россию продукции военного назначения, заключенным предприятием "Артем" в 2012-2014 годах.
"Выполнение этих контрактов стало невозможным из-за введенных Украиной мер и ограничений в связи с российской агрессией против Украины. В 2015 году персональные экономические санкции в виде, в частности, приостановления исполнения экономических и финансовых обязательств, были введены и в отношении АО "Авиа- ФЭД-Сервис" - из-за угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины", - отметили в Укроборонпроме
В госпредприятии отметили, что суд согласился с позицией предприятия "Артем" и государственного концерна "Укроборонпром", что удовлетворение ходатайства "Авиа-ФЭД-Сервис" противоречит публичному порядку Украины, поскольку позволит взыскание средств с украинского оборонного предприятия в пользу государства-агрессора. Так, решение по удовлетворению ходатайства приведет к нарушению режима персональных экономических санкций, введенных в отношении российского оборонного предприятия.
В госконцерне напомнили, что это решение является третьим в четырех аналогичных делах. Отмечается, что по первому делу Верховный Суд в январе 2020 года стал на сторону российской компании, но впоследствии, благодаря настойчивости и аргументированной позиции предприятия "Артем" и концерна "Укроборонпром", изменил свою практику применения законодательства.
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