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Espreso.tvОбщество"Сконцентрировались на медиаканалах, которые имеют большее распространение": Херсонская ОГА о флешмобе СМИ по поводу визита Зеленского

"Сконцентрировались на медиаканалах, которые имеют большее распространение": Херсонская ОГА о флешмобе СМИ по поводу визита Зеленского

В Херсонской областной государственной администрации заявили, что ограничили круг журналистов, которых привлекли к освещению визита президента Владимира Зеленского в регион, из-за карантина

Об этом сообщила Херсонская ОГА в Facebook.

"Сегодня состоялась замечательное и важное пресс-событие для Херсонской области с участием президента Украины и представителей правительства... Однако в связи с увеличением числа случаев заболевания COVID-19 и ежедневной фиксацией антирекордов заражений количество присутствующих представителей СМИ на мероприятии ограничено. Мы были вынуждены сфокусироваться на медиаканалах, которые имеют большее распространение и охватывают большую аудиторию. Было сделан акцент на зарегистрированных СМИ, потому что это событие высокого уровня, которое должно быть профессионально освещено с соблюдением стандартов журналистики и журналистской этики", - говорится в сообщении.

В ОГА добавили, что не были приглашены представители СМИ, которые не имеют аккредитации, а также блоггеры. В то же время на событии присутствовали представители таких СМИ: UA Херсон, ТРК "Твой плюс", ТРК "Херсон плюс", ТРК "ВТВ плюс" и газета "Новый день". Из всех объектов, на которых был Зеленский, осуществлялась прямая трансляция на странице Офиса президента.

  • Напомним, что из-за отказа в аккредитации местным СМИ во время визита Зеленского в Херсон те устроили демарш и публиковали новости о президенте "пустыми".

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