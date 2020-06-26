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Espreso.tvСпорт"Ливерпуль" стал самым титулованным футбольным клубом в истории Англии

"Ливерпуль" стал самым титулованным футбольным клубом в истории Англии


фото: Getty Images
"Ливерпуль" выиграл 43-й трофей в истории клуба и вышел на первое место в Англии по количеству трофеев

Об этом сообщает " Чемпион ".

"Ливерпуль" стал чемпионом Англии в 19-й раз. Кроме этого "красные" за свою историю завоевали 7 Кубков Англии, 8 Кубков лиги и 9 трофеев в еврокубках.

На счету "Манчестер Юнайтед", который в рейтинге второй, 42 трофеи (20 чемпионских титулов АПЛ, 12 Кубков Англии, 5 Кубков лиги и 5 побед в еврокубковых финалах).

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