"Ливерпуль" стал самым титулованным футбольным клубом в истории Англии

26 июня, 2020, 13:16

"Ливерпуль" выиграл 43-й трофей в истории клуба и вышел на первое место в Англии по количеству трофеев

Об этом сообщает " Чемпион ".

"Ливерпуль" стал чемпионом Англии в 19-й раз. Кроме этого "красные" за свою историю завоевали 7 Кубков Англии, 8 Кубков лиги и 9 трофеев в еврокубках.

На счету "Манчестер Юнайтед", который в рейтинге второй, 42 трофеи (20 чемпионских титулов АПЛ, 12 Кубков Англии, 5 Кубков лиги и 5 побед в еврокубковых финалах).