"Ливерпуль" стал самым титулованным футбольным клубом в истории Англии
26 июня, 2020, 13:16
"Ливерпуль" выиграл 43-й трофей в истории клуба и вышел на первое место в Англии по количеству трофеев
Об этом сообщает " Чемпион ".
"Ливерпуль" стал чемпионом Англии в 19-й раз. Кроме этого "красные" за свою историю завоевали 7 Кубков Англии, 8 Кубков лиги и 9 трофеев в еврокубках.
На счету "Манчестер Юнайтед", который в рейтинге второй, 42 трофеи (20 чемпионских титулов АПЛ, 12 Кубков Англии, 5 Кубков лиги и 5 побед в еврокубковых финалах).
- 25 июня в 31-м туре чемпионата Англии по футболу лондонский "Челси" победил "Манчестер Сити" со счетом 2: 1 .
- 26 июня игроки "Ливерпуля" эмоционально отреагировали на победу "Челси" над "Манчестер Сити", которая обеспечила "красным" чемпионство.
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