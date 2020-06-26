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Espreso.tvОбщество"Доступные кредиты": только за неделю бизнес подал заявок на 1,6 млрд грн

"Доступные кредиты": только за неделю бизнес подал заявок на 1,6 млрд грн


фото: zik
С 12 по 19 июня количество поданных заявок увеличилось на 69% с пакетом документов на 1,6 млрд грн

Об этом сообщает Правительственный портал.

Согласно сообщению, только с 12 по 19 июня количество поданных заявок увеличилось на 69% (на 593 заявки) с пакетом документов на 1,6 млрд грн.

По словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, из общего числа полученных заявок 1,1 млрд грн приходится на рефинанс под 0%. Он добавил, что сейчас по этой программе работает 16 банков.

По данным правительства, по состоянию на 22 июня выдано 721 кредит на общую сумму 509, 4 млн грн. В частности, 57% кредитов приходится на отрасль сельского хозяйства, 17% - торговля и производство, 6% - промышленная переработка. Лидерами по суммам заключенных договоров является Кировоградская и Ровенская области.

Также отмечается, что в настоящее время банки получили более 5 тыс. заявок с пакетами документов на сумму 6,4 млрд грн.

На рефинансирование получено заявки с пакетами документов кредитов под 0% на сумму 2,2 млн грн, среди которых уже выдано 35 кредитов на рефинансу под 0% на сумму 134 млн грн.

Кроме того, начато кредитование с использованием кредитных гарантий. Выдано два «гарантированных кредита» на общую сумму 2,8 млн гривен. Также выдано два кредита начинающим всего на 1,7 млн грн.

  • Государственная кредитная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" введена с целью упрощения доступа малого и среднего бизнеса к банковскому кредитованию. В рамках программы действуют три процентные ставки - пять, семь и девять процентов годовых в зависимости от даты основания бизнеса и его размера.
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