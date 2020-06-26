Пустые страницы и скрытый текст: журналисты Херсонщины устроили флешмоб из-за отказа в аккредитации во время визита Зеленского

26 июня, 2020, 17:14

Из-за отказа в аккредитации местным СМИ во время визита Зеленского в Херсон те устроили демарш и публиковали новости о президенте "пустыми"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Инициатором флешмоба стал главный редактор издания "МОСТ" Сергей Никитенко, который был близким другом погибшей от нападения активистки Екатерины Гандзюк.

Его поддержал главред "Новамедиа" Тарас Бузак:

Херсонское издание "ПИК" также присоединилось к протесту журналистов:

К протесту присоединился также сайт "Европространство":

Ряд журналистов начали распространять "пустые" сообщения о Зеленском в соцсетях:

"После теплой ванны, в которой попытался искупаться пр*******нт Зел******и в Херсоне, обычно наступает холодный душ. Такой уж закон природы. Ловите теперь забастовку херсонских журналистов. Целый ряд ключевых местных медиа вышел с белыми страницами в знак протеста против замалчивания информации и непредоставления аккредитации на приезд Зеленского, то есть, господина З. в Херсон. Классный чекин, пресс-служба, перед местными выборами как раз "то что надо". Вам из политических оппонентов СН точно никто не забашлял?" - прокомментировала демарш журналистам директор Института массовой информации (ИМИ) Оксана Романюк.

Напомним, в октябре 2019 г. несколько украинских журналистов сообщили об отказе в аккредитации на пресс-марафон президента Владимира Зеленского. В ОПУ заявили, что причина отказа - "тайминг".

19 мая перед второй масштабной пресс-конференцией Зеленского журналисты ряда СМИ заявили о том, что Офис президента отказал им в аккредитации на пресс-конференцию Владимира Зеленского 20 мая

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