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Espreso.tvОбществоПророссийского пропагандиста Шария вызвали на допрос в ГФС в качестве свидетеля по делу об отмывании денег

Пророссийского пропагандиста Шария вызвали на допрос в ГФС в качестве свидетеля по делу об отмывании денег

Пророссийского блогера Анатолия Шария вызвали на допрос в Государственную фискальную службу в качестве свидетеля

Об этом говорится в повестке на сайте ведомства.

"Шарий Анатолий Анатольевич, Вам необходимо прибыть 03.07.2020 в 10.00 ч. к старшему следователю по особо важным делам Главного следственного управления Государственной фискальной службы Матвиенко Андрею Павловичу для участия в допросе в качестве свидетеля в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст.209 УК Украины ", - говорится в сообщении.

Статья 209. - Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.

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