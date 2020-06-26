Представлялись советником Зеленского и генералом СБУ: ГБР задержало злоумышленников, которые требовали от предпринимателя 1,1 млн грн

26 июня, 2020, 10:48

Следователи Государственного бюро расследований задержали трех человек, которые представлялись советником президента Украины, генералом Службы безопасности и членом антикоррупционной общественной организации

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации, лица, которые предварительно назвались советником президента, генералом Службы безопасности Украины и членом антикоррупционной ОО, требовали от гражданина средства 1,1 млн гривен для погашения несуществующего долга.

В случае невыплаты лица угрожали создать проблемы с правоохранителями и закрыть бизнес.

Сейчас решается вопрос о подозрениях и избрании меры пресечения.

В случае доказательства вины, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.