Потепление на 1-2 °, чем многолетние значения, и осадки в пределах нормы: Укргидрометцентр прогнозирует, каким будет июль

26 июня, 2020, 14:37

В Укргидрометцентре сообщили, какая погода будет в июле

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В июле 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 20-25 градусов тепла (в горах 16-17 градусов тепла). Это на 1-2 градусов тепла выше средних многолетних значений.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 36-95 мм, в Карпатском регионе 104-165 мм, что в пределах средних многолетних значений.