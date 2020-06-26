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Espreso.tvОбществоПотепление на 1-2 °, чем многолетние значения, и осадки в пределах нормы: Укргидрометцентр прогнозирует, каким будет июль

Потепление на 1-2 °, чем многолетние значения, и осадки в пределах нормы: Укргидрометцентр прогнозирует, каким будет июль


фото: reuters
В Укргидрометцентре сообщили, какая погода будет в июле

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В июле 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 20-25 градусов тепла (в горах 16-17 градусов тепла). Это на 1-2 градусов тепла выше средних многолетних значений.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 36-95 мм, в Карпатском регионе 104-165 мм, что в пределах средних многолетних значений.

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