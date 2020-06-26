Помогите дальнобойщикам, чтобы их не обдирали, - Наливайченко по поводу скандальных высказываний Зеленского

26 июня, 2020, 22:16

Об этом он сообщил в эфире программы "Дебаты", передает Еспресо.TV.

"О дальнобойщиках, о грузовых перевозках в Украине - понятно, что это не функция СБУ. Президент Зеленский поручил и публично подтвердил, что именно СБУ и полиция должны это выполнять, чтобы не было перегрузок. Я надеюсь, что мы увидим публичный отчет. Если серьезно и профессионально, то мой совет был бы таким: если хотите навести порядок, то помогите дальнобойщикам, чтобы их не обдирали, начиная с украинской таможни. Во-вторых, чтобы их не обдирали на областных дорогах. Сейчас надо разобраться, кто из руководителей областей, силовиков занимается тем, что вкладывает дань", - сказал Наливайченко.

Он добавил, что проблема не в чатах и не дальнобойщиках.

Напомним, президент Владимир Зеленский пригрозил последствиями дальнобойщикам и владельцам грузовиков, которые пытаются обойти взвешивание машин и разрушают новые дороги.

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