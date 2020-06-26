Польская авиакомпания в июле возобновляет рейсы в Киев, Львов и Одессу
Об этом сообщает Radio Poland .
Согласно сообщению, регулярные рейсы авиакомпании, восстановленные в июле, включают также дальнейшие сообщения, в том числе рейсы в Великобританию, Киев, Львов, Одессу, Белград и Стамбул. Самолеты LOT будут летать 7 раз в неделю с середины июля.
Кроме того, LOT объявила о дальнейшем восстановлении европейских направлений. С 15 июля пассажиры смогут воспользоваться, среди прочих, следующими рейсами в Германию, Францию, Испанию, Данию, Швейцарию, Хорватию, Словению, Эстонию и Латвию. Перевозчик также планирует запустить регулярные сообщения с Великобританией. Сеть сообщений, восстановленных авиакомпанией, до конца августа охватит почти 70 направлений.
Отмечается, что авиакомпания объявила в целом 130 новых летних сообщений из Варшавы и 9 региональных аэропортов. С середины июля можно будет летать из варшавского аэропорта им. Шопена 7 раз в неделю в Мюнхен, Штутгарту, Франкфурт, Гамбург, Париж, Копенгаген, Милан, Цюрих и Женеву. Также будут выполнять рейсы в Загреб, Любляну, Мадрид, Ригу и Таллинн.
- Как сообщалось, ранее LOT объявила о намерении с 1 июля восстановить международные рейсы из Варшавы и опубликовала обновленную маршрутную сеть, которая включала Киев, но не включала Львов и Одессу.
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