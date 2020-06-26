Планировали поджог мечети: СБУ предотвратила теракт неонацистов ко Дню крымскотатарского флага

26 июня, 2020, 15:02

В ночь на 26 июня в Одессе СБУ задержала двух неонацистов, которые планировали поджог мечети

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности Украины предупредила в Одессе попытку неонацистской организации поджечь мечеть накануне Дня крымскотатарского флага и Дня Конституции Украины. В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы задокументировали, что двое неонацистов планировали совершить теракт с целью дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине и свержения конституционного лада", - говорится в сообщении.

В СБУ подозревают представителей спецслужб РФ в координации действий неонацистов.

В результате проведенной спецоперации в ночь с 25 на 26 июня сотрудники СБ Украины задержали в центре Одессы двух молодчиков при попытке поджега мечети при помощи двух коктейлей Молотова. СБУ установила, что один из задержанных прибыл в Украину после длительного проживания в РФ.

В ходе проведения личного досмотра и обысков по адресам проживания задержанных правоохранители изъяли средства поджога, мобильные терминалы и записные книжки с доказательствами планирования террористического акта.

Напомним, что на прошлой неделе Служба безопасности Украины сообщала о задержании одного из организаторов этой неонацистской группировки.

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