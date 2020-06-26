Первое после восстановления авиасообщения: чартер с украинскими туристами вылетел из Киева в Албанию

26 июня, 2020, 17:07

Албания стала первой страной, которая принимает туристов из Украины после восстановления авиасообщения

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта "Киев".

"Албания - первая страна, которая принимает туристов из Украины", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что сегодня, 26 июня, из аэропорта "Киев" вылетел первый чартерный рейс из Украины после возобновления авиасообщения с другими странами мира.