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Espreso.tvЭкономикаПервое после восстановления авиасообщения: чартер с украинскими туристами вылетел из Киева в Албанию

Первое после восстановления авиасообщения: чартер с украинскими туристами вылетел из Киева в Албанию


фото: reuters
Албания стала первой страной, которая принимает туристов из Украины после восстановления авиасообщения

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта "Киев".

"Албания - первая страна, которая принимает туристов из Украины", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что сегодня, 26 июня, из аэропорта "Киев" вылетел первый чартерный рейс из Украины после возобновления авиасообщения с другими странами мира.

 

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