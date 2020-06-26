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Espreso.tvОбществоВыпускникам с оккупированного Крыма разрешили въезд на материк без двухнедельной обсервации

Выпускникам с оккупированного Крыма разрешили въезд на материк без двухнедельной обсервации

Кабинет министров разрешил въезжать на материковую часть Украины без прохождения обсервации выпускникам из аннексированного Крыма и иностранцам, которые имеют отрицательный результат теста на коронавирус

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Исключить из случаев обязательной самоизоляции и/или обсервации участников вступительных экзаменов, в том числе для вступления через образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Решение Кабмина предусматривает возможность прекращения режима самоизоляции или обсервации для иностранцев, которые пересекли границу или КПП с временно оккупированной территории в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР, проведенного после пересечения.

  • Вступительная кампания в учреждения высшего образования продлится с 1 августа, а заявления на вступление можно будет подавать до 22 августа.

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