Выпускникам с оккупированного Крыма разрешили въезд на материк без двухнедельной обсервации
26 июня, 2020, 08:16
Кабинет министров разрешил въезжать на материковую часть Украины без прохождения обсервации выпускникам из аннексированного Крыма и иностранцам, которые имеют отрицательный результат теста на коронавирус
Об этом сообщает Радио Свобода.
"Исключить из случаев обязательной самоизоляции и/или обсервации участников вступительных экзаменов, в том числе для вступления через образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Решение Кабмина предусматривает возможность прекращения режима самоизоляции или обсервации для иностранцев, которые пересекли границу или КПП с временно оккупированной территории в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР, проведенного после пересечения.
- Вступительная кампания в учреждения высшего образования продлится с 1 августа, а заявления на вступление можно будет подавать до 22 августа.
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