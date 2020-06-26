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Espreso.tvОбществоОдна из крупнейших торговых сетей начала продавать алкоголь по паспорту в приложении "Дия"

Одна из крупнейших торговых сетей начала продавать алкоголь по паспорту в приложении "Дия"


фото: 24tv
Украинская розничная сеть АТБ начала принимать цифровые документы в приложении "Дия" на кассах при продаже алкогольных и табачных изделий

Об этом говорится в сообщении приложении "Дия" в Тwitter.

"Мы знаем, что вы будете делать вечером! Посетите АТБ и проверьте, как работает Дия. Наибольший ритейлер Украины официально принимает цифровые документы", - говорится в сообщении.

В Украине, согласно части 4 статьи ст. 15-3 закона Украины "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий", продавец обязан получить у покупателя паспорт или другие документы, подтверждающие его возраст, если у продавца возникли сомнения относительно достижения покупателем 18-летнего возраста.

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