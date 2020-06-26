Ночуют в палатке: между блокпостом "ДНР" и КПВВ "Новотроицкое" заблокированы 32 человека, среди них - онкобольные и инсулинозависимый

Об этом сообщила Мониторинова миссия ООН в Украине.

"Мы следим за ситуацией с людьми, которые пересекают линию соприкосновения через КПВВ "Новотроицкое" с момента его открытия. Чтобы попасть на территорию, контролируемую правительством, они должны загрузить приложение "Дий дома" на свои смартфоны", - заявили в миссии

32 человек не пропустили на территорию, так как у них не было смартфонов. Они также не смогли вернуться на территорию, контролируемую "ДНР", поскольку их имена отсутствуют в списке для пропуска.

"Среди этих людей - в основном пожилые люди, а также двое детей, трое онкобольных и один инсулинозависимый человек. Сегодня ночью они снова будут спать в палатке на КПВВ. В жару днем им придется ждать на "нулевом" блокпосту", - говорится в сообщении

В миссии призвали обе стороны повлиять на ситуацию.