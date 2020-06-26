НБУ проведет первый своп-аукцион процентной ставки на 2 млрд грн

26 июня, 2020, 16:05

НБУ проведет первый своп-аукцион процентной ставки 2 июля. Он позволит банкам зафиксировать ставку по кредитам на одном уровне на длительный период и "застраховать" от изменений стоимости ресурсов

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Согласно сообщению, НБУ проведет среди банков первый аукцион своп процентной ставки 2 июля 2020 г.

"Это новый инструмент, который Национальный банк вводит впервые. Он дает возможность банкам хеджировать, то есть уменьшать их процентные риски, и это придаст им стимулы для оживления инвестиций и долгосрочного кредитования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заявку на участие в аукционе можно подать до 12:00 2 июля через функционал FX Trading торговой системы Refinitiv или функционал IB Chat системы Bloomberg. Результаты аукциона станут известны в тот же день в 17:00.

Минимальная сумма заявки банка - 10 млн грн. Общий объем аукциона - 2 млрд грн. Один банк может подать не более 5 заявок.

В пресс-службе добавили, что своп процентной ставки позволит банкам зафиксировать ставку по кредитам на долгий период на одном уровне и "застраховать" их от изменений стоимости ресурсов. Это, в свою очередь, будет способствовать развертыванию долгосрочного кредитования в гривне.