НБУ проведет первый своп-аукцион процентной ставки на 2 млрд грн
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
Согласно сообщению, НБУ проведет среди банков первый аукцион своп процентной ставки 2 июля 2020 г.
"Это новый инструмент, который Национальный банк вводит впервые. Он дает возможность банкам хеджировать, то есть уменьшать их процентные риски, и это придаст им стимулы для оживления инвестиций и долгосрочного кредитования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заявку на участие в аукционе можно подать до 12:00 2 июля через функционал FX Trading торговой системы Refinitiv или функционал IB Chat системы Bloomberg. Результаты аукциона станут известны в тот же день в 17:00.
Минимальная сумма заявки банка - 10 млн грн. Общий объем аукциона - 2 млрд грн. Один банк может подать не более 5 заявок.
В пресс-службе добавили, что своп процентной ставки позволит банкам зафиксировать ставку по кредитам на долгий период на одном уровне и "застраховать" их от изменений стоимости ресурсов. Это, в свою очередь, будет способствовать развертыванию долгосрочного кредитования в гривне.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
22 июня, 2020 Практическая конспирология
-
-
-
-
19 июня, 2020 Удушающее величие