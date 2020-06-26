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Espreso.tvОбществоНаводнения в западных областях: более 7,7 тыс. домов остаются подтопленными

Наводнения в западных областях: более 7,7 тыс. домов остаются подтопленными

По состоянию на 7 утра 26 июня на западе страны остаются подтопленными 7 тыс. 731 дом (было 14 тыс. 471) в результате наводнений

Об этом сообщили в пресс-служба ГСЧС.

Больше всего подтопленных домов в Ивано-Франковской области - 6 тыс. 653, далее по количеству Черновицкая - 1 тыс. 49, на Тернопольщине подтопленными остаются 118 домов, во Львовской области пока только одна.

Также подтоплены 13 объектов социальной и бытовой сферы; затоплены 4 тысяч 553 подвалы и 12 тысяч 411 приусадебных участков

Разрушены 154 км автодорог и 57 мостов. Повреждено 598 км автодорог и 172 моста.

До сих пор обесточены 7 населенных пунктов в 2 областях: 6 в Ивано-Франковской и 1 в Черновицкой.

К ликвидации последствий непогоды были привлечены более тысячи человек и 403 единицы техники.

  • Напомним, 22 июня в Ивано-Франковской области из-за резкого ухудшения погодных условий и сильных дождей начались паводки, все средства МВД направлены для борьбы со стихией в регионе.
  • На западе Украины из-за непогоды подтоплено 285 населенных пунктов, разрушено 64 моста.
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