Нардеп-"слуга" Тищенко объяснил, зачем привез лимоны пострадавшим от взрыва в доме на Позняках
26 июня, 2020, 11:27
Народный депутат фракции "Слуга народа" Николай Тищенко рассказал, почему в день обрушения дома на Позняках в Киеве решил привезти на место происшествия лимоны
Об этом он написал в Facebook.
"Я просто подошел к врачам и спросил: "Какая нужна помощь?" Меня попросили привезти лимоны и лед. Такая просьба врачей, даже если здесь она кому-то может показаться странной. И только сейчас нашлось это видео, которое подтверждает, что везти лимоны людям, которые только что пережили взрыв - это не мои выдумки", - написал Тищенко.
Нардеп Тищенко приехал 21 июня на место взрыва дома и раздал его жителям лимоны - чтобы делать лимонад.
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