Нардеп-"слуга" Тищенко объяснил, зачем привез лимоны пострадавшим от взрыва в доме на Позняках

26 июня, 2020, 11:27

Народный депутат фракции "Слуга народа" Николай Тищенко рассказал, почему в день обрушения дома на Позняках в Киеве решил привезти на место происшествия лимоны

Об этом он написал в Facebook.

"Я просто подошел к врачам и спросил: "Какая нужна помощь?" Меня попросили привезти лимоны и лед. Такая просьба врачей, даже если здесь она кому-то может показаться странной. И только сейчас нашлось это видео, которое подтверждает, что везти лимоны людям, которые только что пережили взрыв - это не мои выдумки", - написал Тищенко.

Нардеп Тищенко приехал 21 июня на место взрыва дома и раздал его жителям лимоны - чтобы делать лимонад.