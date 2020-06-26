 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНардеп-"слуга" Тищенко объяснил, зачем привез лимоны пострадавшим от взрыва в доме на Позняках

Нардеп-"слуга" Тищенко объяснил, зачем привез лимоны пострадавшим от взрыва в доме на Позняках

Народный депутат фракции "Слуга народа" Николай Тищенко рассказал, почему в день обрушения дома на Позняках в Киеве решил привезти на место происшествия лимоны

Об этом он написал в Facebook.

"Я просто подошел к врачам и спросил: "Какая нужна помощь?" Меня попросили привезти лимоны и лед. Такая просьба врачей, даже если здесь она кому-то может показаться странной. И только сейчас нашлось это видео, которое подтверждает, что везти лимоны людям, которые только что пережили взрыв - это не мои выдумки", - написал Тищенко.

Нардеп Тищенко приехал 21 июня на место взрыва дома и раздал его жителям лимоны - чтобы делать лимонад.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 июня, 2020 пятница

25 июня, 2020 четверг

больше новостей

26 июня, 2020 пятница

25 июня, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать