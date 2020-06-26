НАБУ открыло производство в отношении гендиректора "Укрпочты" Смилянского

Информацию подтвердила пресс-служба бюро, передает "РБК-Украина".

"НАБУ во исполнение постановления суда внесло сведения в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований, - ред.)", - сообщили в пресс-службе.

Отметим, ранее Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ завести уголовное дело. В мае заявитель просил открыть дело на чиновников НКРСИ и руководство "Укрпочты", однако бюро отказалось внести сведения в реестр.

В заявлении говорилось о якобы необоснованном росте тарифов на международные почтовые отправления, которое комиссия осуществила по обращению "Укрпочты". Выгодоприобретателем повышения стоимости услуг назвали якобы Смилянского и его заместителей.

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