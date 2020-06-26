Наблюдательный совет Укрнафты выбрал нового главу

26 июня, 2020, 11:28

Члены наблюдательного совета ПАО "Укрнафта" выбрали главой наблюдательного совета директора по управлению дивизионом "Нефть" группы НАК "Нафтогаз Украины" Николая Гавриленко

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

Соответствующее решение члены наблюдательного совета приняли на заседании 25 июня 2020 года.

По словам главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, ожидается, что наблюдательный совет сосредоточится на оздоровлении "Укрнафты" и урегулировании проблемных вопросов относительно спорных объемов газа и накопленного налогового долга.

Директор АО "Укртранснафта" Николай Гавриленко с января 2019 года возглавляет дивизион "Нефть", объединяющий нефтетранспортные и нефтеперерабатывающие активы группы "Нафтогаз". С 10 июня 2020 года Гавриленко является представителем "Нафтогаза" в наблюдательном совете "Укрнафты".

До Гавриленко должность главы наблюдательного совета "Укрнафты" занимал Юрий Витренко.

10 июня НАК "Нафтогаз Украины" отозвала Юрия Витренко с позиции представителя акционера в наблюдательном совете "Укрнафты".

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