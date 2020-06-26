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Espreso.tvОбществоНа корабле ВМС "Яны Капу" подняли флаг крымских татар

На корабле ВМС "Яны Капу" подняли флаг крымских татар


фото: ВМС
В день крымскотатарского флага на рейдовом буксире "Яны Капу," который прошел российский плен и вернулся на боевое дежурство, торжественно поднят национальный флаг крымских татар

Об этом сообщает пресс-служба ВМС Украины.

"Сегодня, в день крымскотатарского флага, на рейдовом буксире Яны Капу, торжественно поднят национальный флаг крымскотатарского народа. Праздничное мероприятие возглавил заместитель командующего флота капитан 1 ранга Алексей Доскато, который отметил, что военные моряки помнят, как крымские татары одни из первых поддержали украинских защитников во время оккупации военных частей россиянами и помогали пленным во время инцидента в Керченском проливе в 2018 году" , - говорится в сообщении.

Доскато выразил уверенность, что в украинском Крыму вновь взвеются два флага - государственный флаг Украины и флаг крымскотатарского народа.

  • Напомним, что возвращение украинских кораблей состоялось в нейтральных водах в ноябре 2019 года. За украинским буксиром "Яны Капу" и катерами "Бердянск" и "Никополь" из Одессы отправили буксиры "Титан", "Гайдамака" и "Сапфир".
  • 2 мая 2020 г. украинский рейдовый буксир "Яны Капу" после возвращения из российского плена и длительных ремонтных работ по восстановлению на военно-морской базе Очакова вернулся в Одессу.

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