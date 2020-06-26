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Espreso.tvОбществоНа Буковине паводок снес мост через Прут. ФОТОФАКТ

На Буковине паводок снес мост через Прут. ФОТОФАКТ


фото: Сергій Осачук
Из-за подъема воды на 8 метров в реке Прут вода снесла мост между селами Маршинцы и Лунка

Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook.

"Великое наводнение, более 8 метров в реке Прут, полностью разрушило аварийный мост между Маршинцамы и Лункой. Единственным решением должно быть безотлагательное продолжение строительства нового моста!" - прокомментировал глава ОГА.

Напомним, в Одесской области объявили штормовое предупреждение в связи с возможным подъемом воды на реке Днестр, который может подтопить трассу Одесса-Рени 27-29 июня

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