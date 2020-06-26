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Espreso.tvОбществоМининфраструктуры передало в концессию первый порт, на очереди еще два, - Криклий

Мининфраструктуры передало в концессию первый порт, на очереди еще два, - Криклий


фото: pik.ua
Министерство инфраструктуры передало в концессию Херсонский морской торговый порт

Об этом сообщил в Telegram министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Сегодня в присутствии президента передан в концессию первый масштабный объект в Украине - Херсонский морской торговый порт", - написал Криклий.

По словам Криклия, компания-концессионер "Рисоил-Херсон" инвестирует в развитие порта около 300 млн грн. Еще более 18 млн будет вложено в местную инфраструктуру.

"Концессия заключена на 30 лет, но уже в 2030 г. концессионер обязуется обеспечить объемы перевалки грузов порта на уровне не менее 1,36 млн тонн", - подчеркнул министр.

Кроме того, отметил Криклий, "Рисоил-Херсон" обязуется увеличить до 80% доли грузов, следующих в порт с использованием железнодорожного, внутреннего водного и других видов транспорта, кроме автомобильного.

Концессионер также профинансирует капитальный ремонт дорожного покрытия улиц на пути в порт и новая площадка для стоянки грузовиков на въезде в город.

Криклий выразил благодарность команде министерства, проектному офису SPILNO, IFC и ЕБРР.

Министр отметил, что в дальнейшем министерство продолжит активную работу по концессии других портов, а также важных объектов дорожного строительства, аэропортов и железнодорожных вокзалов. В частности, по его словам, в ближайшее время будет передано в концессию порт "Ольвия", а следующим концессионным проектом является порт "Черноморск".

  • Как сообщалось, в марте Антимонопольный комитет Украины разрешил украинско-швейцарской ООО "Рисоил Херсон" концессию морского порта Херсон.
  • В феврале Антимонопольный комитет разрешил катарской компании QTerminals провести концессию морского порта Ольвия.
  • В конце января морской порт "Ольвия" в Николаеве передали в концессию катарской компании "QTerminals". Государство рассчитывает получить от сделки 3,4 млрд грн за 5 лет.
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