Мининфраструктуры передало в концессию первый порт, на очереди еще два, - Криклий

26 июня, 2020, 15:06

Министерство инфраструктуры передало в концессию Херсонский морской торговый порт

Об этом сообщил в Telegram министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Сегодня в присутствии президента передан в концессию первый масштабный объект в Украине - Херсонский морской торговый порт", - написал Криклий.

По словам Криклия, компания-концессионер "Рисоил-Херсон" инвестирует в развитие порта около 300 млн грн. Еще более 18 млн будет вложено в местную инфраструктуру.

"Концессия заключена на 30 лет, но уже в 2030 г. концессионер обязуется обеспечить объемы перевалки грузов порта на уровне не менее 1,36 млн тонн", - подчеркнул министр.

Кроме того, отметил Криклий, "Рисоил-Херсон" обязуется увеличить до 80% доли грузов, следующих в порт с использованием железнодорожного, внутреннего водного и других видов транспорта, кроме автомобильного.

Концессионер также профинансирует капитальный ремонт дорожного покрытия улиц на пути в порт и новая площадка для стоянки грузовиков на въезде в город.

Криклий выразил благодарность команде министерства, проектному офису SPILNO, IFC и ЕБРР.

Министр отметил, что в дальнейшем министерство продолжит активную работу по концессии других портов, а также важных объектов дорожного строительства, аэропортов и железнодорожных вокзалов. В частности, по его словам, в ближайшее время будет передано в концессию порт "Ольвия", а следующим концессионным проектом является порт "Черноморск".