Мининфраструктуры передало в концессию первый порт, на очереди еще два, - Криклий
Об этом сообщил в Telegram министр инфраструктуры Владислав Криклий.
"Сегодня в присутствии президента передан в концессию первый масштабный объект в Украине - Херсонский морской торговый порт", - написал Криклий.
По словам Криклия, компания-концессионер "Рисоил-Херсон" инвестирует в развитие порта около 300 млн грн. Еще более 18 млн будет вложено в местную инфраструктуру.
"Концессия заключена на 30 лет, но уже в 2030 г. концессионер обязуется обеспечить объемы перевалки грузов порта на уровне не менее 1,36 млн тонн", - подчеркнул министр.
Кроме того, отметил Криклий, "Рисоил-Херсон" обязуется увеличить до 80% доли грузов, следующих в порт с использованием железнодорожного, внутреннего водного и других видов транспорта, кроме автомобильного.
Концессионер также профинансирует капитальный ремонт дорожного покрытия улиц на пути в порт и новая площадка для стоянки грузовиков на въезде в город.
Криклий выразил благодарность команде министерства, проектному офису SPILNO, IFC и ЕБРР.
Министр отметил, что в дальнейшем министерство продолжит активную работу по концессии других портов, а также важных объектов дорожного строительства, аэропортов и железнодорожных вокзалов. В частности, по его словам, в ближайшее время будет передано в концессию порт "Ольвия", а следующим концессионным проектом является порт "Черноморск".
- Как сообщалось, в марте Антимонопольный комитет Украины разрешил украинско-швейцарской ООО "Рисоил Херсон" концессию морского порта Херсон.
- В феврале Антимонопольный комитет разрешил катарской компании QTerminals провести концессию морского порта Ольвия.
- В конце января морской порт "Ольвия" в Николаеве передали в концессию катарской компании "QTerminals". Государство рассчитывает получить от сделки 3,4 млрд грн за 5 лет.
Читайте также
-
22 июня, 2020 Практическая конспирология
-
-
-
-
19 июня, 2020 Удушающее величие