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Espreso.tvОбществоMicrosoft объявила о закрытии всех своих магазинов: компания сосредоточится на онлайн-продажах

Microsoft объявила о закрытии всех своих магазинов: компания сосредоточится на онлайн-продажах

Microsoft объявила, что навсегда закроет свои 83 магазина Microsoft Store

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В компании решили сосредоточиться на онлайн-продажах.

"Наши продажи выросли в Интернете, поскольку наш портфель продуктов превратился в основном в цифровые предложения, и наша талантливая команда доказала свой успех, обслуживая клиентов за пределами любого местоположения", - отметил корпоративный вице-президент Microsoft Дэвид Портер.

Около десяти лет Microsoft расширяла свое присутствие в розничной торговле, пытаясь конкурировать с Apple: в компании хотели, чтобы люди могли попробовать и протестировать новое программное и аппаратное обеспечение Microsoft. Компания даже построила магазин на 5-й авеню в Нью-Йорке, в нескольких кварталах от знаменитого стеклянного куба Apple.

Microsoft Store были закрыты в конце марта из-за пандемии коронавируса. Через три месяца в компании решили не открывать их совсем.

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