Kyiv not Kiev: Facebook изменил англоязычное написание украинской столицы

26 июня, 2020, 17:52

Социальная сеть Facebook официально перешла на написание столицы Украины правильной транслитерацией Kyiv

Об этом написал глава МИД Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.

"Вода камень точит. А МИД настойчиво точит всех в мире, кто до сих пор пишет Kiev вместо Kyiv! Я рад сообщить: движение за правильную транслитерацию столицы одержало важную победу. Facebook официально перешел к использованию Kyiv. Инженеры соцсети переключили все на использование Kyiv. Ранее, если вы хотели отметить нашу столицу, то первой опцией по определению алгоритм предлагал Kiev. Отныне это будет Kyiv ", сообщил он.

По словам министра, к этому привели "десятки и сотни писем, электронных, бумажных, звонков во все офисы - от европейских до западного побережья США".

Кулеба также отмечает, что написание украинской столицы - это очень важная вещь, которая формирует массовое сознание англоязычного мира и приучает к пониманию, что Украина - это Украина.

В октябре 2018 года Министерство иностранных дел начало онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой будет призывать иностранные СМИ во время упоминаний украинской столицы писать Kyiv, а не транслитерацию с русского Kiev.

12 июня 2019 г. стало известно, что Совет США по географическим названиям единогласно принял решение о замене официального названия столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv" в международной базе.