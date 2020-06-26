Курс валют: доллар продолжает дорожать
26 июня, 2020, 09:21
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 26 июня 2020 года на отметке 26,70 грн / $
Об этом сообщает сайт НБУ .
По состоянию на 25 июня курс составил 26,65 грн / $.
Официальный курс гривни к евро на 26 июня установлен на уровне 29,91 грн / евро. По состоянию на 25 июня курс составлял 30,07 грн / евро.
На наличном рынке 26 июня, по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 26,68, продают - по 26,75 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 26,66 до 27,50 грн / $, продажи - в пределах 26,71-26,75 грн / $.
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