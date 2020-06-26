Конституционный Суд разрешил обжаловать деятельность Нацбанка, - СМИ

26 июня, 2020, 16:31

Второй сенат Конституционного Суда Украины 24 июня признал неконституционным отдельное положение части первой статьи закона №2121-III, который ограничивал перечень лиц, которые могут обжаловать решение действие или бездействие НБУ, владельцами не менее 10% акций банка и банком

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно сообщению, второй сенат Конституционного Суда Украины 24 июня признал неконституционным отдельное положение части первой статьи закона №2121-III "О банках и банковской деятельности" от декабря 2000 года. Это положение ограничивало перечень лиц, которые могут обжаловать решение, действие или бездействие Национального банка Украины (НБУ), владельцами существенного участия в банке (не менее 10% акций) и банком.

Согласно материалам дела, передает издание, Эдуард Карякин и ООО "Торговый дом "Эко-уголь Украины" обратились в суд с конституционными жалобами о том, что соответствующая статья закона №2121-III дает право обжаловать решение, действие или бездействие НБУ или его должностных лиц "другим лицам, на которые распространяется надзорная деятельность НБУ", то есть только тем акционерам, которые являются владельцами существенного участия в банке.

"Торговый дом "Эко-уголь Украины" считает, что "предоставляя право на обжалование решений НБУ в суде только лицам, которым принадлежат не менее 10% участия в уставном капитале, соответствующее положение противоречит "принципу правового равенства и нарушает конституционный запрет на дискриминацию по признаку имущественного статуса", - говорится в материалах дела.

Сообщается также, что это положение фактически ограничивает лиц, которым принадлежат до 10% акций в банке, в праве доступа в суд.

Уточняется, что при рассмотрении этого дела КС в закон №2121-III были внесены изменения законом от 13 мая 2020 г. №590-IX, при этом КС считает, что соответствующие изменения не повлияли на суть оспариваемого положения в части вопросов, затронутых в конституционной жалобе.

"КС считает, что обеспечение предписанию части второй статьи 55 Конституции каждому права на доступ к суду с целью обжалования решений, действий или бездеятельности субъектов властных полномочий является требованием принципа верховенства права", - говорится в материалах.

Кроме того, КС, проанализировав функции и полномочия НБУ, определенные законом №2121, отметил, что регулятор может утверждать решения, касающиеся неопределенного круга физических лиц и юрлиц, и могут привести к нарушению или быть причиной ограничения их прав, свобод и законных интересов.

"Учитывая положение ... "о существенном участии" и "лиц, которых охватывает надзорная деятельность НБУ", КС констатирует, что положение части первой статьи 79 закона №2121 устанавливает исчерпывающий перечень лиц, которые вправе обжаловать решения, действия или бездействия НБУ ", - говорится в материалах.

Уточняется, что отдельное положение части первой статьи 79 закона №2121-III, признано КС неконституционным, теряет силу с дня принятия этого решения.