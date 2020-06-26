Ко Дню крымскотатарского флага над МИД торжественно подняли флаг с тамгой

26 июня, 2020, 14:12

26 июня на торжественной церемонии с участием главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева и главы Меджлиса Рефата Чубарова подняли флаг крымских татар

Крымскотатарский флаг поднимали вместе Дмитрий Кулеба, Рефат Чубаров и Мустафа Джемлев, сообщает Еспресо.TV.

"Мы поднимаем на флагштоках флаги, которые имеют для нас, для Украины, особое значение, и флаг крымских татар - один из таких флагов. Я хочу заверить всех, что для нас в МИД тема защиты прав крымских татар, которые остались в незаконно оккупированном Крыму, тема деоккупации Крыма всегда будет приоритетом, и мы не остановимся до тех пор, пока не победим, пока этот флаг, который мы сегодня поднимаем, вместе с украинским флагом не поднимется во всех городах, населенных пунктах Автономной Республики Крым и городе Севастополе ", - заявил министр Кулеба.

Фотографии - Эмине Джепарова:

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb