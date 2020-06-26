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Espreso.tvЭкономикаКарантин: Зеленский вспомнил о "либерализации визового режима" с рядом западных стран

Карантин: Зеленский вспомнил о "либерализации визового режима" с рядом западных стран


фото: president.gov.ua
Президент отметил, что в ближайшее время хочет "либерализовать визовый режим" с некоторыми западными странами

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал, отвечая на вопросы журналистов после подписания соглашения о морской концессии на Херсонщине, которое транслировал Офис президента в Facebook.

"Что касается западных туристов, направляющихся в Украину, мы договорились с министерством иностранных дел, мы хотим в некоторые страны, очень быстро, уже в ближайшее время либерализовать визовый режим", - сказал президент.

Он также добавил, что сейчас в Верховную Раду был внесен проект закона, который предлагает налоговую поддержку туристической отрасли. Кроме того, Зеленский анонсировал программу восстановления украинских замков и музеев.

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  • Безвизовый режим в Украине с Евросоюзом начал действовать 11 июня 2017 г.
  • С 16 марта Украина закрыла границы для иностранцев. 18 марта лидеры ЕС на саммите одобрили закрытие внешних границ ЕС и Шенгенской зоны как минимум на 30 дней из-за пандемии коронавируса.
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