Карантин: Зеленский вспомнил о "либерализации визового режима" с рядом западных стран
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал, отвечая на вопросы журналистов после подписания соглашения о морской концессии на Херсонщине, которое транслировал Офис президента в Facebook.
"Что касается западных туристов, направляющихся в Украину, мы договорились с министерством иностранных дел, мы хотим в некоторые страны, очень быстро, уже в ближайшее время либерализовать визовый режим", - сказал президент.
Он также добавил, что сейчас в Верховную Раду был внесен проект закона, который предлагает налоговую поддержку туристической отрасли. Кроме того, Зеленский анонсировал программу восстановления украинских замков и музеев.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Безвизовый режим в Украине с Евросоюзом начал действовать 11 июня 2017 г.
- С 16 марта Украина закрыла границы для иностранцев. 18 марта лидеры ЕС на саммите одобрили закрытие внешних границ ЕС и Шенгенской зоны как минимум на 30 дней из-за пандемии коронавируса.
Читайте также
-
22 июня, 2020 Практическая конспирология
-
-
-
-
19 июня, 2020 Удушающее величие