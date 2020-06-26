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Espreso.tvОбществоК 20 млн: количество инфицированных коронавирусом в США может оказаться в десять раз больше

К 20 млн: количество инфицированных коронавирусом в США может оказаться в десять раз больше


фото: reuters
В США реальное количество больных COVID-19 может составлять минимум 20 миллионов человек, что в десять раз превышает официальную статистику

Об этом свидетельствуют последние оценки чиновников здравоохранения США, сообщает BBC.

"По крайней мере, 20 миллионов человек в США, возможно, уже заразились COVID-19", - говорится в сообщении.

В Центре по контролю за заболеваниями (CDC) считают, что реальное число случаев коронавируса в стране, вероятно, в 10 раз выше, чем сообщает официальная статистика.

Всего, по состоянию на утро 26 июня в мире зарегистрировано 9 728 862 случаев коронавируса.

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Антилидером остаются США - 2 504 676, Бразилия - 1 233 147, и Россия - 620 794 случаев коронавируса.

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