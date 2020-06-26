К 20 млн: количество инфицированных коронавирусом в США может оказаться в десять раз больше
Об этом свидетельствуют последние оценки чиновников здравоохранения США, сообщает BBC.
"По крайней мере, 20 миллионов человек в США, возможно, уже заразились COVID-19", - говорится в сообщении.
В Центре по контролю за заболеваниями (CDC) считают, что реальное число случаев коронавируса в стране, вероятно, в 10 раз выше, чем сообщает официальная статистика.
Всего, по состоянию на утро 26 июня в мире зарегистрировано 9 728 862 случаев коронавируса.
Читайте также: После снятия ограничений в 30 европейских странах произошел всплеск заболеваемости коронавирусом, - ВОЗ
Антилидером остаются США - 2 504 676, Бразилия - 1 233 147, и Россия - 620 794 случаев коронавируса.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
-
19 июня, 2020 Удушающее величие
-
Читайте также
-
-
-
19 июня, 2020 Удушающее величие