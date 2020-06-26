Эй ты, шотландский урод: болельщики "Вест Хэма" набросились на тренера из-за Ярмоленко

26 июня, 2020, 10:51

Фанаты английского "Вест Хэма" недовольны тем, что тренер Дэвид Мойес не доверяет украинцу Андрею Ярмоленко

Об этом сообщает sport.ua со ссылкой на twitter-аккаунты болельщиков.

В матче 31-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" обыграл "Вест Хэм" со счетом 2: 0. Ярмоленко всю игру провел на скамейке запасных, что вызвало критику Дэвида Мойеса в соцсетях.

Andrew Kane: Все идет к тому, что нас ждет самое нелепое понижение в классе. Новый стадион, смешные суммы на трансферы и зарплаты игрокам ради чего? Ради того, чтобы потом ездить играть в Ротерхэм? Этот клуб на самом деле отвратительный. Мы - новый "Сандерленд".

Zayd: Уилшир и Ярмоленко должны были играть, а не Андерсон и Лансини, ты шотландский урод.

PΞ △: Черт возьми, давайте просто уволим Мойеса и сделаем последний бросок костей. Тот, кто думает, что Форналс лучше, чем Андерсон, Ярмоленко и Лансини, явно потерял сознание. Нобл - все. Фредерикс - наиболее суицидальный игрок, которого я когда-либо видел.

Ray Coster: Мы - просто ужасная футбольная команда во всех отношениях и были такой на протяжении многих лет. "Вест Хэм" недостаточно хорош, чтобы конкурировать в АПЛ. Нас безусловно ждет понижение. Честно говоря, мы полностью этого заслуживаем в таком сезоне.

Mark Fletcher Хочу вернуть свои деньги за абонемент на домашние матчи в следующем сезоне. В понедельник буду звонить в клуб и поднимать этот вопрос. Больше не могу смотреть на это дерьмо-шоу.

Randy Von: К сожалению, мы обречены. У владельцев клуба и тренеров напрочь отсутствуют амбиции. "Вест Хэм" находится в ужасном состоянии. Четыре поколения моей семьи были фанатами "молотобойцев". Грустно.

George Poynter: Выпустите Ярмоленко и Айети. Нам нужен форвард на поле.

Chris Laing: Андерсон, Ярмоленко и Лансини на замене.

В турнирной таблице АПЛ "Вест Хэм" находится на 17-й строчке и имеет такое же количество очков, как 18 и 19 команды. В Чемпионшип вылетают 3 последних команды лиги.

24 июня в 31-м туре чемпионата Англии по футболу "Вест Хэм" проиграл "Тоттенхэма" со счетом 2: 0.