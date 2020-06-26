Для поддержания экологии: McDonald's в Украине отказывается от пластиковых стаканов для холодных напитков

26 июня, 2020, 14:15

Рестораны компании "McDonald's" в Украине постепенно переходят на использование бумажных стаканов для холодных напитков

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Поэтому, McDonald's в Украине полностью отказывается от пластиковых стаканов для холодных напитков. Ранее заведения сети подавали горячие напитки в бумажных стаканах, а шейки, лимонады и холодные напитки - в пластике.

Отмечается, что с середины июня компания постепенно перейдет на бумажные стаканы для холодных напитков.

Сообщается, что по подсчетам, это позволит снизить потребление пластика на 10 тонн ежемесячно.

В компании сообщили, что бумажные стаканы для напитков McDonald's производят из 100% целлюлозы из сертифицированного сырья PEFC. Это означает, что заготовка сырья не угрожает биоразнообразию, не снижает производительности и экологической функции лесов.

К 2025 году компания планирует полностью отказаться от пластика и перейти на производство всех упаковочных материалов с переутвержденного сертифицированного сырья, а также сырья, которое можно использовать повторно. Кроме этого, все упаковочные материалы из ресторанов должны пойти на повторную переработку.

Напомним, 24 июня залы ресторанов компании "McDonald's" в Киеве открылись для посетителей.

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