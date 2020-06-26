Для поддержания экологии: McDonald's в Украине отказывается от пластиковых стаканов для холодных напитков
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Поэтому, McDonald's в Украине полностью отказывается от пластиковых стаканов для холодных напитков. Ранее заведения сети подавали горячие напитки в бумажных стаканах, а шейки, лимонады и холодные напитки - в пластике.
Отмечается, что с середины июня компания постепенно перейдет на бумажные стаканы для холодных напитков.
Сообщается, что по подсчетам, это позволит снизить потребление пластика на 10 тонн ежемесячно.
В компании сообщили, что бумажные стаканы для напитков McDonald's производят из 100% целлюлозы из сертифицированного сырья PEFC. Это означает, что заготовка сырья не угрожает биоразнообразию, не снижает производительности и экологической функции лесов.
К 2025 году компания планирует полностью отказаться от пластика и перейти на производство всех упаковочных материалов с переутвержденного сертифицированного сырья, а также сырья, которое можно использовать повторно. Кроме этого, все упаковочные материалы из ресторанов должны пойти на повторную переработку.
- Напомним, 24 июня залы ресторанов компании "McDonald's" в Киеве открылись для посетителей.
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