День в зоне ООС: ранен один украинский военный

26 июня, 2020, 17:42

26 июня российско-оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрела ранен украинский военный

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"26 июня вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня, - говорится в сообщении.

Отмечается, оккупанты во время обстрела применили запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 120 мм и 82 мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Крымское боевики трижды открывали огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм и 120-миллиметровых минометов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Минометами калибра 82 мм был открыт огонь по окраине Катериновки, а по защитникам Хутора Вильный оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия зафиксирован вблизи Шумив.

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Он был оперативно доставлен в лечебное учреждение и ему оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

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