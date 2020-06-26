Давление и запугивание: разведка ожидает пропагандистской кампании со стороны РФ во время учений "Кавказ-2020"

26 июня, 2020, 13:32

Накануне учений вооруженных сил РФ "Кавказ-2020" Украине стоит готовиться к запугиванию Россией Украины и страны ЕС актом военной агрессии

Об этом во время онлайн-брифинга в Укринформе сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий.

"Обучение ("Кавказ-2020 "- ред.) будет использовано российским руководством для демонстрации Украины и государствам Европы военной мощи России. Обучение следует рассматривать как элемент давления на нашу страну. Основная цель будет заключаться в запугивании и навязывании на всех уровнях мысли о необратимости выполнения российских требований по оккупированных территориях и способности Кремля отстаивать свои интересы с использованием силы. В связи с этим между Главным управлением разведки, Генеральным штабом Вооруженных сил Украины, командованием Объединенных сил налажено четкое взаимодействие по обмену информацией. По результатам обучения вооруженных сил России будет подготовлен соответствующий анализ и предложения по нейтрализации угроз ", - подчеркнул Скибицкий.

По его словам, анализ среды безопасности вокруг Украины свидетельствует о целенаправленных мерах России по наращиванию боевого потенциала вблизи украинских границ, а создание новых соединений и части, милитаризация оккупированного Крымского полуострова усиливают военную угрозу национальной безопасности Украины.

По словам Скибицкого, ежегодно готовность российских войск к боевому применению проверяется во время стратегических командно-штабных учений вооруженных сил России, и в 2020 году будет отработан весь комплекс применения российских сил общего назначения.

К его проведению привлечены органы управления, объединения, соединения и части Южного, Западного и Центрального военных округов, Воздушно-космических сил, Военно-морского флота, Воздушно-десантных войск, Росгвардии, другие военные формирования России.

"К участию в учениях "Кавказ" также приглашены контингенты вооруженных сил 17 стран-партнеров. Расчетно ожидается привлечение не менее 100-120 тыс. человек, 3000 боевых бронированных машин (из них не менее 500 танков), 300 самолетов, 250 вертолетов, 50 кораблей и до 5 подводных лодок ", - сообщил представитель ГУР.

Скибицкий также отметил, что согласно заявлениям военного руководства России, в этом году учения "Кавказ" планируется провести в глубине территории страны. Вместе с тем анализ подготовки указывает, что эти заявления имеют больше пропагандистский и демонстративный характер. В частности, отдельные эпизоды учений будут отработаны в приграничных с Украиной районах России, а также в оккупированном Крыму.

Скибицкий сообщил, что в российском Южном военном округе будет создано не менее семи группировок войск (сил) и стратегический резерв

"Вероятно, что показательная фаза стратегического командно-штабного учения будет проведена в форме нескольких двусторонних учений на Донском, Крымском, а также Владикавказском операционных направлениях. В акватории Черного моря возможно проведение межфлотского обучения", - отметил Скибицкий.

Кроме того, по его информации, на едином оперативном фоне во время подготовки и проведения "Кавказ-2020" запланированы учения Организации договора коллективной безопасности, основная цель которых - проверка возможности применения подразделений вооруженных сил государств ОДКБ в военных операциях вооруженных сил России под прикрытием "гуманитарных миссий ".

Скибицкий отметил, что в ходе показательной фазы учений "Кавказ" не исключает демонстрационные действия провокационного характера.

Разведчики особое внимание обращают на проверку готовности к применению интегрированной группировки войск. Оно состоит из регулярных войск, местных вооруженных формирований, частных военных компаний, гражданских и неправительственных организаций, которые объединены под единым командованием и действуют по единому замыслу для выполнения задач на территории противника.

"Российская Федерация постоянно совершенствует методы и способы применения такой интегрированной группировки в боевых условиях на востоке Украины, в Сирии и Ливии. Стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020" станут очередным этапом повышения обученности российского агрессора", - подытожил Скибицкий.

Активная фаза командно-штабных учений вооруженных сил РФ "Кавказ-2020" состоится в конце сентября.