Бывший политзаключенный Бекиров подарил Зеленскому крымскотатарский флаг
26 июня, 2020, 15:29
В Херсоне президенту Владимиру Зеленскому бывший политзаключенный Эдем Бекиров, который был освобожден по обмену, подарил крымскотатарский флаг
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Этот флаг я хочу передать вам от всего (крымскотатарского, - ред.) народа, чтобы уже в ближайшее время вы его подняли в Крыму", - сказал он.
Глава государства поблагодарил Бекироваи пообещал сохранить флаг.
"Мы всех вернем: и Крым вернем, и людей. Мы в это верим", - подчеркнул Зеленский.
Отметим, сегодня в Украине отмечается День крымскотатарского флага.
Флаг был утвержден в 1917 году, а сам праздник стали отмечать с 2010 года и был закреплен решением V Курултая крымскотатарского народа.
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