Бывший политзаключенный Бекиров подарил Зеленскому крымскотатарский флаг

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Этот флаг я хочу передать вам от всего (крымскотатарского, - ред.) народа, чтобы уже в ближайшее время вы его подняли в Крыму", - сказал он.

Глава государства поблагодарил Бекироваи пообещал сохранить флаг.

"Мы всех вернем: и Крым вернем, и людей. Мы в это верим", - подчеркнул Зеленский.

Отметим, сегодня в Украине отмечается День крымскотатарского флага.

Флаг был утвержден в 1917 году, а сам праздник стали отмечать с 2010 года и был закреплен решением V Курултая крымскотатарского народа.

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