Британский суд рассмотрит дело против бывших владельцев ПриватБанка в 2022 году

26 июня, 2020, 20:27

Суд назначил слушания по существу иска ПриватБанка к Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову на 1 марта 2022 года

Об этом сообщила пресс-служба банка, передает РБК-Украина.

Британский суд назначил слушания по существу иска на $3 млрд государственного ПриватБанка к экс-акционерам Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на 1 марта 2022 года.

"Ожидается, что рассмотрение дела может занять от 10 до 13 недель. Ответчики ходатайствовали об отложении рассмотрения дела, как минимум, до октября 2022 года, но судья постановил, что все стороны должны быть готовы начать слушания 1 марта 2022 г.", - говорится в сообщении.

Напомним, Верховный суд Соединенного Королевства отказал в удовлетворении ходатайств, поданных Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, которые пытались оспорить решение апелляционного суда, решил не закрывать дело о выводе денег из ПриватБанка.

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