Больница в Мукачево переполнена инфицированными коронавирусом, - горсовет

26 июня, 2020, 15:40

В г.. Мукачево (Закарпатская обл.) больница Святого Мартина переполнена пациентами с COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба Мукачевского горсовета на странице Facebook.

"В Мукачевской больнице Святого Мартина перегружены палаты больными COVID-19. Ситуация с заболеваемостью неутешительная, ежедневно в больницу святого Мартина госпитализируют от 6 до 10 пациентов с пневмониями", - говорится в сообщении.

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С начала пандемии в Мукачевской ОТГ 265 официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, три человека погибли.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3204604