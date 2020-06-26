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Espreso.tvОбществоБольница в Мукачево переполнена инфицированными коронавирусом, - горсовет

Больница в Мукачево переполнена инфицированными коронавирусом, - горсовет

В г.. Мукачево (Закарпатская обл.) больница Святого Мартина переполнена пациентами с COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба Мукачевского горсовета на странице Facebook.

"В Мукачевской больнице Святого Мартина перегружены палаты больными COVID-19. Ситуация с заболеваемостью неутешительная, ежедневно в больницу святого Мартина госпитализируют от 6 до 10 пациентов с пневмониями", - говорится в сообщении.

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С начала пандемии в Мукачевской ОТГ 265 официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, три человека погибли.

 

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3204604

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