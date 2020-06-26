Более 40 заблокированных между КПВВ "Новотроицкое" и блокпостом "ДНР" людей заберут на обсервацию на подконтрольной территории, - ДонОГА
Об этом сообщила пресс-служба Донецкой ОГА.
"Более сорока человек из-за невозможности установить мобильное приложение "Дий дома" для прохождения самоизоляции, отправятся на обсервацию на 14 суток в одном из определенных для этого мест", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ОГА предоставляет транспорт. Питание будет обеспечено за счет международных организаций.
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Граждане, которые следуют с временно оккупированной территории Украины, проходят бесконтактный температурный скрининг тела и опрос на предмет контакта с больными COVID-19. Эта категория граждан пропускается на подконтрольную территорию только при условии согласия на прохождение самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса "Дий дома", или обсервации.
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