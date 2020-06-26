Астрономы из Великобритании нашли две экзопланеты: они больше и горячее Земли
Об этом сообщает Mirror.
"Новые планеты GJ 887b и GJ 887c были обнаружены благодаря высококачественному 3,6-метровому телескопу Европейской южной обсерватории на горе Ла Силла в Чили", - говорится в сообщении.
Астрономы из университета Геррдфоршира, Открытого университета и Университета им. королевы Мэри в Лондоне, нашли две планеты вблизи звезды красного карлика GJ 887, который находится в 11 световых лет от Земли.
Астрономы заявляют, что планета GJ 887c вращается вокруг своей звезды за 21,8 дня, а GJ 887b за 9,3.
Масса каждой планеты превышает массу Земли, однако меньше массы Урана и Нептуна.
В то же время ученые не уверены, что на вновь открывшихся планетах существует вода, ведь температура на их поверхности может колебаться в районе 70 ° C.
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