Астрономы из Великобритании нашли две экзопланеты: они больше и горячее Земли

26 июня, 2020, 16:57

Группа астрономов из трех британских университетов нашли во Вселенной две новые планеты GJ 887b и GJ 887c

Об этом сообщает Mirror.

"Новые планеты GJ 887b и GJ 887c были обнаружены благодаря высококачественному 3,6-метровому телескопу Европейской южной обсерватории на горе Ла Силла в Чили", - говорится в сообщении.

Астрономы из университета Геррдфоршира, Открытого университета и Университета им. королевы Мэри в Лондоне, нашли две планеты вблизи звезды красного карлика GJ 887, который находится в 11 световых лет от Земли.

Астрономы заявляют, что планета GJ 887c вращается вокруг своей звезды за 21,8 дня, а GJ 887b за 9,3.

Масса каждой планеты превышает массу Земли, однако меньше массы Урана и Нептуна.

В то же время ученые не уверены, что на вновь открывшихся планетах существует вода, ведь температура на их поверхности может колебаться в районе 70 ° C.

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